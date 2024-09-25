محفوظ عبد الستار قائمًا بأعمال رئيس جامعة الغردقة.. السيرة الذاتية

قرر الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تعيين الدكتور محفوظ عبد الستار قائما بأعمال رئيس جامعة الغردقة بعد أن قرر مجلس الوزراء استقلال جامعة الغردقة عن جامعة جنوب الوادى بقنا.

يذكر أن الدكتور محفوظ عبدالستار، كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالغردقة، ويعد أول نائب لرئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، وهو من مواليد 27 من أغسطس 1972 بمركز فرشوط بمحافظة قنا، حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1994 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم دبلوم خاص فى التربية عام 1998 بتقدير عام جيد جدا، ثم ماجستير.

المؤهلات العلمية التى حصل عليها هم كالآتي:-

- بكالوريوس العلوم والتربية بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف سنة 1994 كلية التربية بقنا جامعة أسيوط.

- الدبلومة الخاصة في التربية بتقدير عام جيد جداً 1998 كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي، دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية بعنوان (فاعلية العلاج السلوكي في خفض العنف المدرسي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية، برنامج تكاملي للطلاب والآباء والمعلمين) سنة 2005، كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.

- ماجستير الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية بتقدير ممتاز بعنوان (العنف المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض سمات الشخصية دراسة اكلينيكية) سنة 2002. كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.