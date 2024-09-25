تأجيل محاكمة المتهم بالتزوير وتقليد شعار الجمهورية في البساتين لـ13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بالتزوير في أوراق رسمية وتقليد أختام الجمهورية، لتسهيل مصالح حكومية في منطقة البساتين، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة التزوير في أوراق رسمية في منطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1342 لسنة 2023 جنايات البسايتن، المقيدة برقم 1455 لسنة كلي حلوان، قيام المتهم «خضري .م»، بالتزوير في أوراق رسمية وتقليد أختام حكومية لتسهيل بعض الاوراق في السجل المدني بمنطقة البساتين، وتبين أن الأوارق مزورة والأختام الجمهورية مقلدة على الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.