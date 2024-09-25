رويترز: إيران تتوسط لإرسال أسلحة روسية إلى الحوثيين.. وطهران تعطل الصفقة

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن محادثات بين إيران وروسيا لإرسال أسلحة روسية إلى ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن، إلا أن تحفظ إيران عن التوقيع على الصفقة يعطل إتمامها.

أسلحة روسية إلى الحوثيين

وأوضحت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر غربية وإقليمية لم تكشف هويتهم، أن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا وميليشيات الحوثي اليمنية لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة المسلحة، وهو تطور يسلط الضوء على العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو.

وأضافت رويترز نقلا عن سبعة مصادر، أن موسكو لم تقرر بعد نقل صواريخ ياخونت، المعروفة أيضا باسم بي-800 أونيكس، والتي قال خبراء إنها ستسمح للجماعة المسلحة بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر وزيادة التهديد للسفن الحربية الأمريكية والأوروبية التي توفر الحماية لحركة الملاحة.

وكشفت الوكالة الإخبارية نقلا عن مسؤولين إقليميين مطلعين على المحادثات أن الحوثيين والروس التقوا في طهران مرتين على الأقل هذا العام وإن المحادثات جارية لتوفير العشرات من الصواريخ، التي يقارب مداها 300 كيلومتر، ويتوقع عقد اجتماعات أخرى في طهران في الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المصادر إن المحادثات بدأت في عهد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو.

إيران تعطل الصفقة

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مخابرات غربي أن روسيا تتفاوض مع الحوثيين بشأن نقل صواريخ ياخونت الفرط صوتية المضادة للسفن… الإيرانيون يتوسطون في المحادثات لكنهم لا يريدون أن يوقعوا عليها.

وأكدت وكالة رويترز أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا وزارة الدفاع الروسية على طلبات التعليق، فيما أوضح محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي لرويترز "لا علم لدينا بما ذكرتم".

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن أي جهود لتعزيز قدرات الحوثيين من شأنها أن “تقوض المصلحة الدولية المشتركة في حرية الملاحة العالمية والاستقرار في البحر الأحمر والشرق الأوسط الأوسع”.

يذكر أنه في يوليو الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن روسيا تدرس إرسال الصواريخ ولم تتحدث التقارير الصحفية عن الوساطة الإيرانية من قبل.

وسبق أن زودت روسيا جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بصواريخ ياخونت.