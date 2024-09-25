تطعيم 63.6 % من تلاميذ المدارس ضد السحائي بالوادي الجديد.. صور

أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تطعيم 63.6 % من تلاميذ المدارس المستهدف تحصينهم من تلاميذ الصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية.

أوضحت الدكتورة زينب عبد الباري، مدير عام منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، أن التأمين الصحي يتولى تطعيم تلاميذ المدارس ضد السحائي وتطعيم التلاميذ بالتطعيم " الثنائي"، حيث مستهدف تطعيم 15134 تلميذ وتلميذة.

أضاف زينب، أنه جرى تطعيم 9632 تلميذا وتلميذة بالصف الأول من كل مرحلة وهي الصف الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

وأشارت إلى، التطعيم الثنائي وهو عبارة عن حقنة في العضل لتحصين الطلاب من "الدفتريا والتيتانوس"، ويعطي مناعة للطلاب.

وفي سياق متصل، تابع اللواء ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد سير انتظام أعمال الفرق الطبية المخصصة لتطعيم طلاب المدارس بالصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة بالتطعيم السحائي والتطعيم الثنائي، والذى يأتي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، يرافقه الدكتورة زينب أحمد عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة والدكتور عبد الله كامل مدير عام الادارة الصحية بالداخلة وأيمن حنفي مدير عام الادارة التعليمية بالداخلة وسليمان محمد سيف الدين مدير الشئون الإدارية بمنطقة التأمين الصحي.

وقال رئيس مركز الداخلة، إنه يجري توفير الطعوم عن طريق وزارة الصحة، ويتم إعطاؤها للطلاب عن طريق فرق التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية، وتستكمل بالقرى عن طريق فرق الإدارة الصحية بالداخلة، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتباع سياسات مكافحة العدوى أثناء التطعيم بالمدارس، وضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمركز لتحقيق المستهدف من هذه الحملة بنطاق المركز.

التأمين الصحي بالوادي الجديد يطعم تلاميذ المدارس ضد السحائي (1)

التأمين الصحي بالوادي الجديد يطعم تلاميذ المدارس ضد السحائي (2)

التأمين الصحي بالوادي الجديد يطعم تلاميذ المدارس ضد السحائي (3)