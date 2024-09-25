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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة البحيرة يتابع أعمال الإنشاءات بمستشفى بدر الجديد|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لمتابعة أعمال الإنشاءات بمستشفى بدر الجديد في مركز التحرير، وحث على تسريع العمل لتجهيز المستشفى في أقرب وقت ممكن.

كما حث الدكتور السيد أحمد على تحمل المزيد من الجهد لإكمال بناء وتجهيز مستشفى بدر المركزي، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مناشدًا بتطوير المنظومة الصحية وتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وخلال جولته في الموقع، التقى الدكتور السيد أحمد بالمهندسين والعمال، وحثهم على الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وضرورة الإسراع في العمل، وتفقد مختلف المراحل وطالب بالالتزام بموعد التسليم للمشروع، وذلك لتعزيز الخدمة الصحية لسكان المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور السيد أحمد على التزامه بتحسين وتطوير المنشآت الصحية، مع وعد بتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان جودة الخدمة، مؤكدًا أن العمل سيستمر بلا كلل حتى يصبح مستشفى بدر المركزي قامة طبية تضاف إلى سلسلة الإنجازات الرائعة في محافظة البحيرة.

شارك في الجولة، الدكتور كريم العبد، مدير الإدارة الإستراتيجية بالمديرية، والدكتور محمد بشري عامر، مدير مستشفى بدر المركزي.

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