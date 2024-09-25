مياه الشرب بالغربية تنفي ما يتداول من رسائل عبر الواتساب

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها، وأنها عبارة عن شائعات.



وأشار المهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة، بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ودعت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدتهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة.