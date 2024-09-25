وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة فارسكور

أجرى محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، بحضور اشرف سيد سليم مدير عام الأمن بالوزارة وربيع سادات مدير أمن المديرية ومسعد أبو الرجال مدير الإدارة والسيد الشرايدى وكيل الإدارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

شملت الجولة التفقدية مدارس الشهيد يحيي الصعيدي الإعدادية المشتركة والشهيد عبد الغني عياد والشهيد المنير البادي و كفر الشناوي الابتدائية والشهيد رامي زيدان الثانوية بنين والشهيد اسماعيل فهمي الابتدائية والزخرفية بنات.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الكثافة الطلابية المقررة ولتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى التأكد من سد العجز في المدرسين، مؤكدا أهمية توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لجميع المواد الدراسية.

كما قام بمتابعة عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب للتأكد من استعدادهم للعام الدراسي الجديد ومتابعة أعمال الصيانة، مشددا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس لتوفير بيئة آمنة للطلاب و أهمية توفير الأنشطة اللاصفية للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري والتشديد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المدرسية.

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الكثافة الطلابية المقررة ولتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى التأكد من سد العجز في المدرسين، مؤكدا أهمية توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لجميع المواد الدراسية.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل الوزارة، أهمية التعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.