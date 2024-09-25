رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لمساعدة الدول النامية للخروج من فخ الديون

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الدول المتقدمة إلى مساعدة الدول النامية على الخروج من فخاخ الديون الناجمة بشكل أساسي عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء أثناء كلمته في اجتماع SDG Moment 2024 "لحظة أهداف التنمية " على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحد، إن باكستان شهدت في عام 2022، أسوأ فيضانات في تاريخها بسبب تغير المناخ ولم يكن ذلك خطأ باكستان خاصة وأن بلاده لا تساهم حتى بجزء بسيط من النسبة المئوية من حيث انبعاثات الكربون.

وأضاف أن الدول المتقدمة والغنية مسؤولة عن الانبعاثات ويجب أن تتحمل المسؤولية وتأتي لمساعدة المجتمعات النامية، مشددا على أهمية ذلك وإلا فإن هذا النظام غير المتوازن وغير العادل لن يؤدي إلى أي مكان.

وقال شهباز شريف، إنه خلال الفيضانات في عام 2022 واجهت باكستان خسارة قدرها 30 مليار دولار أمريكي "ومع ذلك يُطلب منا اقتراض المال، وسداد الأموال المقترضة والقروض" هذه الدائرة المفرغة من فخ الديون، التي أسماها "فخ الموت" لن تساعد المجتمعات النامية على الإطلاق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فجوات التمويل لأهداف التنمية المستدامة تصل إلى تريليونات الدولارات حيث كان على البلدان النامية مثل باكستان أن تكافح لجمع الأموال في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالإرهاب في البلاد، قال إن باكستان واجهت الإرهاب في أسوأ أشكاله بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تم دفعها من عبر الحدود والتي استشهد فيها حوالي 80 ألف باكستاني.

وأضاف: "لقد تمكنا أخيرًا من هزيمتهم (الإرهابيين)، لكننا خسرنا 150 مليار دولار أمريكي في هذه العملية".

وسلط رئيس الوزراء الباكستاني الضوء على جهوده لتعزيز التعليم أولاً في البنجاب كرئيس للوزراء ثم في البلاد بأكملها كرئيس للوزراء، إنه حول التعليم إلى اقتصاد قائم على المعرفة "لقد قدمت مبادرات متعددة لتعزيز التعليم وتمكين تلك الشرائح من المجتمع التي لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم لأطفالها، على سبيل المثال، يوفر صندوق تعليم وقف البنجاب (PEEF) مخطط قسائم للفتيات والفتيان للحصول على القبول في المدارس في المناطق النائية".

وأضاف أن PEEF، وهو على الأرجح أكبر صندوق في جنوب آسيا، استفاد منه مئات الآلاف من الأطفال المتفوقين ولكنهم جاءوا من خلفيات فقيرة للغاية. كما قدم منحًا دراسية للطلاب للحصول على التعليم أينما أرادوا في البلاد أو في الخارج.

وقال إنه أنشأ أيضًا مدارس دنمركية كانت مخصصة فقط للأطفال الفقراء والأيتام الموهوبين. وأضاف أن المدارس ذات المباني الجميلة كانت مجهزة بلوحات ذكية، بالإضافة إلى المعلمين الجيدين والكتب والحقائب وما إلى ذلك، وأن العديد من طلابها يخدمون البلاد الآن كأطباء ومهندسين وعلماء.

وقال إن حكومته بدأت أيضًا التدريب المهني في المؤسسات التعليمية إلى جانب بدء برنامج تنمية المهارات.