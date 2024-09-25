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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى بدر المركزي لمتابعة سير العمل|صور

جولة تفقدية لوكيل
جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة في البحيرة
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أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمستشفى بدر المركزي، لمتابعة سير العمل في المستشفى وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته داخل المستشفى تفقد جميع الأقسام والعيادات الخارجية، والتقى بالفرق الطبية واطمأن على امتثالهم للمعايير العالية لتقديم الخدمات، كما قام بالتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وفي لقاءاته مع المرضى والأهالي، استمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وأبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة في العيادات، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظافة والزي الرسمي في جميع الأوقات.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد على ضرورة تقديم خدمات صحية عالية الجودة والاهتمام بالمرضى بشكل يليق بمهنة الطب، كما شجع جميع العاملين على اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

 

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