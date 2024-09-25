وزير الخارجية الصيني: بكين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الأرجنتين

أعرب وزير الخارجية الصيني "وانج يي" عن استعداد بلاده لمواصلة شراكتها وصداقتها الجيدة مع الأرجنتين في دفع عجلة التنمية، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيرته الأرجنتينية "ديانا موندينو" على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال وانج - في تصريحات نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الأرجنتين، كما تحافظ على الاستمرارية والاستقرار في سياستها تجاه البلاد.. داعيا البلدين إلى مواصلة وضع العلاقات الثنائية بينهما في مكانة مهمة بالسياسات الخارجية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة.

وحث وزير الخارجية الصيني البلدين على دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية إن بيونس آيريس تقدر السوق الصينية، كما ترحب بشركاتها للاستثمار وإقامة مشاريع تجارية في بلادها.. معربة عن أملها في إمكانية قيام البلدين بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

