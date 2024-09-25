المخرج كريم حامد: "بودعك" فيلم قصير متماسك بعناصر منسجمة

أعرب المخرج كريم حامد، عن رضاه لإنجاز مهمة الفيلم القصير "بودعك" أولى تجاربه الإخراجية، مشيرا إلى سعيه لتقديم فيلم قصير متماسك بعناصر منسجمة.

وقال المخرج كريم حامد، في أحد لقاءاته التليفزيونية: "لا أستطيع إنكار القلق الذي يراودني قبل دخول موقع التصوير، خاصة أنها تجربتي الإخراجية الأولى، ولكن ما إن دخل وعاش مهمته كمخرج حتى بات الشعور المسيطر عليه بالكامل هو الحماس الكبير والمسؤولية تجاه كل التفاصيل في إنجاز المهمة الملقاة على عاتقه، فوجد نفسه تخلص من القلق تماما".

وأوضح أنه سعى لإنجاز فيلم متماسك بعناصر منسجمة مع بعضها البعض من خلال التعاطي مع أفراد الطاقم وجعل الأفكار واضحة بالنسبة إلى الجميع، لافتا إلى أن فكرة الفيلم تدور حول متناقضات الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة وتغيرها الملحوظ مع العصر الحالى وتتبعات تغير الشخصيات ما بعد الانفصال.

وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء المخرج كريم حامد من تصوير فيلم "بودعك" أولى تجاربه الإخراجية فى مجال الفيلم القصير بعد عمله كمساعد إخراج.

والفيلم من تمثيل كريم الجندي ومريم حلمي، ومساعد أول إخراج يحيي محي الدين، ومهندس صوت بلال، ومدير تصوير سيف شمس الدين، وإخراج كريم حامد.