سفير القاهرة في الدوحة يبحث التعاون مع قطر في قطاع العمل

بحث السفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة، مع الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر في الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في هذا القطاع، اتصالًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على كافة المستويات.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة اليوم /الأربعاء/ أن السفير عمرو الشربيني نوه إلى دور الجالية المصرية في قطر، وبما تمثله من جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمي والشعبي في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من حركة متنامية وتبادل لزيارات كبار المسئولين لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

