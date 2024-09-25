تعليم كفر الشيخ: إعلان نتيجة القبول بالمرحلة الثانية برياض الأطفال

أعلن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، نتيجة القبول بالمرحلة الثانية لرياض الأطفال، موجها أولياء أمور الطلاب بالتوجه للمدارس، لتسليم الملفات الخاصة بأنجالهم بدءا من الأحد المقبل الموافق 29 سبتمير الجاري، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ، أن نتيجة قبول الأطفال بالمرحلة الثانية برياض الأطفال على موقع المديرية https://kg.kfsedu.gov.eg/natega/، فعلى من يجد اسم نجله من بين الأطفال المقبلولين، فعليه بالتقدم للمدرسة بالمستندات اللازمة.

وأكد أن المستندات المطلوبة، ملف تقديم، واستمارة التقديم على موقع المديرية، والرقم القومي لطفل، وبطاقة صحية، وطابع تعليمي بـ10 جنيهات، ومهن تعليمية بـ5 جنيهات، وشهادة ميلاد للطفل، وإثبات محل الإقامة، و6 صورة شخصية للطفل.