جامعة الفيوم تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024-2025|صور

أوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار استعداد الجامعة لاستقبال طلابها مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2024/2025، فإن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، مشيرًا إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق بالكليات المختلفة.

كما أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، أن كافة المحاضرات ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأول للدراسة، حيث تم توفير كافة مستلزمات المعامل، وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية.

وأضاف، أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، مشيرًا إلى أن بدء تسكين الطلاب المقبولين للإقامة بالمدن الجامعية سوف يكون في الأول من أكتوبر، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية ومرافقها، وذلك لاستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

وأوضح، أن جامعة الفيوم ستقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول منذ اليوم الأول وتتضمن مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامي على مدار أسبوع كامل ومراسم تحية العلم يوم الأحد المقبل بالإضافة لفعاليات نادي العلوم، مع توجيه إدارات رعاية الشباب بالكليات لتنظيم احتفالية خاصة لاستقبال الطلاب وتعميق التواصل معهم، مؤكدًا على أهمية دعم الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب والتوجيه بربط الأنشطة المنفذة بالمبادرة الرئاسية (بداية جديدة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف سبتمبر الجاري بهدف بناء الإنسان المصري.

وأضاف، أن المدن الجامعية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بإجراء الصيانات اللازمة للغرف والحممات والمطاعم والحدائق والملاعب وغرف الاستذكار وقاعات الانشطة حيث ستستقبل المدن الجامعية للطلبة 924 طالبًا فيما تتسع مدن الطالبات 1212 طالبة.

وقال الدكتور وائل طوبار، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، إن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول تم الانتهاء منها بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتتضمن عددًا من الفعاليات المهمة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وأنشطة الأسر والأنشطة العلمية والتكنولوجية والمعسكرات والجوالة، وكذا الاحتفال بالذكرى (51) لانتصار أكتوبر المجيد، مع تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للطلاب في مجالات مختلفة، وانطلاق مهرجان على خطى الحبيب بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وتنظيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى الكليات، والمسابقات الفنية في التمثيل والغناء والإنشاد، وتفعيل نادي العلوم، وتنظيم دوري الألعاب الرياضية على مستوى كليات الجامعة وغيرها من الأنشطة.

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