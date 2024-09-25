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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وضع الطبقة الأسفلتية بمنطقة الحميات بمركز أبو المطامير.. صور

وضع الطبقة الأسفلتية
وضع الطبقة الأسفلتية بمنطقة الحميات بمركز أبو المطامير
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة ورفع كفاءة البنية التحتية مع التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

قامت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل، بمتابعة  الانتهاء من اعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية بمنطقة الحميات وعدد من الشوارع بمركز أبو المطامير بطول 3 كيلو متر باجمالى مساحة 22 الف متر مسطح، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة المحلية ، بتكلفة  قدرها 9.5 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا  بقطاع الطرق  والكبارى والرصف لتحسين جودة الطرق وتسهيل حركة النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

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