صور | محافظ الوادي الجديد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد غياب طلاب المدارس

وجه اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال تجاوز الطالب النسب المسموح بها للغياب؛ لضمان استقرار العملية التعليمية واستفادة الطلاب من مخرجاتها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

وتابع المحافظ انتظام حضور الطلاب والمعلمين، مشددًا على الالتزام بالزي الرسمي والمظهر اللائق للطلاب، ومتابعة نسب الغياب وتطبيق لائحة الحضور، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال تجاوز الطالب النسب المسموح بها للغياب؛ لضمان استقرار العملية التعليمية واستفادة الطلاب من مخرجاتها.

محافظ الوادي الجديد يجري زيارة مفاجئة لمدرسة السادات العسكرية بالخارجة (1)

محافظ الوادي الجديد يجري زيارة مفاجئة لمدرسة السادات العسكرية بالخارجة (2)

محافظ الوادي الجديد يجري زيارة مفاجئة لمدرسة السادات العسكرية بالخارجة (3)

محافظ الوادي الجديد يجري زيارة مفاجئة لمدرسة السادات العسكرية بالخارجة (4)