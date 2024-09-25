الصحة الفلسطينية: تسجيل 41495 شهيدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 41495 شهيدًا فلسطينيًا وإصابة 96006 آخرين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023.

ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يزال يقاوم الضغوط والعزلة الدولية لإنهاء الصراعات في قطاع غزة والآن في لبنان، لذا من المنتظر أن يركز زعماء العالم في الأمم المتحدة على القتال الذي تخوضه إسرائيل والذي لم يتمكنوا حتى الآن من إيقافه.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي أنه لا توجد جهود دولية لعزل ومعاقبة إسرائيل على سلوكها في غزة وتكثيف الاشتباكات مع جماعة حزب الله اللبنانية أكثر وضوحًا من الأمم المتحدة، حيث يجتمع زعماء العالم هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامةالمتوقع أن تتضمن المزيد من الدعوات لإنهاء الصراع.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع السنوي في نيويورك سوف يشكل تتويجًا لجهود استمرت ما يقرب من عام لوقف الحرب في غزة من خلال الإدانات والقرارات والقضايا القانونية المرفوعة أمام محاكم الأمم المتحدة، ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذا الجهد، لم تتزحزح إسرائيل.