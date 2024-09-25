مناخ خريفي يسود الأجواء اليوم.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية.. "خبراء" : انخفاض نسب الرطوبة بشكل تدريجي

منذ بداية فصل الخريف، تختلف حالة الطقس مقارنة بشهور الصيغ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الجو حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بداية فصل الخريف

يبدأ اليوم الأحد 22 سبتمبر، فصل الخريف 2024 رسميًا، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر ثلاثة أشهر، يبدأ الاعتدال وتتحرك الشمس للجنوب في هذا التوقيت، لينخفض ميل أشعتها ويتساوى حينها ساعات الليل والنهار.

وفقًا للمراكز العالمية لإنتاج التنبؤات الطويلة المدى التابعة للمنظمة (WMO)، فإن فصل الخريف سيشهد زيادة هطول الأمطار والسيول، لطبيعة الفصل، خاصة مع تقابل منخفض السودان الموسمي، مع المنخفضات الجوية الموجودة بطبقات الجو العليا.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، فإنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية.

ومن المقرر أن تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر؛ إذ يصل ارتفاع الأمواج لـ2.5 متر، وذلك بسبب استمرار نشاط الرياح بسرعات مختلفة خلال طقس اليوم، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة خلال فصل الخريف

بدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يستمر لمدة 3 أشهر، موضحة أنه مع بداية الخريف يحدث انخفاض في درجات الحرارة وكلها ستكون حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت "الدكتور منار"، أن درجات الحرارة في الخريف ستتراوح من 32 إلى 33، كما ستنخفض نسب الرطوبة بشكل تدريجي بسبب المنخفضات الجوية.

وقال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن الطقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وطالب "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.