هل ستكون سوريا الهدف القادم لإسرائيل بعد غزة ولبنان ؟

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدائاته الغاشمة على لبنان ومن قبلها كان قطاع غزة الذي تعرض لحملة عسكرية تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ويبدو أن تل أبيب تسعى لتكون سوريا هي المحطة الثالثة بعد لبنان وغزة.

العدوان على لبنان

وكان جيش الاحتلال كثف من غاراته الجوية على جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله وأعلن أمس الثلاثاء أن 250 طائرة إسرائيلية شنت غارات على مناطق الجنوب، في محاولة لتدمير 400 منصة صواريخ.

وزعمت صحيفة ها آرتس العبرية، في تقرير أمس الثلاثاء أن مسئولي حكومة الاحتلال يترقبون 40 ألف مقاتل قرب الجولان قدموا من العراق واليمن ولبنان، ينتظرون إشارة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للتدخل ضد إسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه على الرغم من أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا، فيما أكد مسئول أمني إسرائليي رفيع آخر لصحيفة"هآرتس" أن وجود المقاتلين أمر خطير وسنتدخل بسوريا لنوضح للأسد أننا لن نقبل وجودهم بهذا المكان.

العدوان على سوريا

وبدا الأمر تمهيدا لشن إسرائيل حملة عسكرية ضد سوريا، حيث أطلق جيش الاحتلال طائرات مسيرة على محافظة طرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وسائل إعلام سورية أن الدفاع الجوي السوري، أسقطت 14 هدفًا معاديًا.

قصف مقر الموساد

وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على مقر المخابرات الإسرائيلية الموساد في تل أبيب.

وأعلن حزب الله مسئوليته عن الهجوم، كاشفا استهداف مقر الموساد وسط إسرائيل بصاروخ بالستي من طراز "قادر 1"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم جاء ردًا على انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي واغتيال كبار القادة في الحزب.

وشهدت لبنان في 17 سبتمبر الجاري، انفجار المئات من أجهزة البيجر، والتي يستخدمها عناصر حزب الله، ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص.

قصف جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي نفذ منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا، حيث شن سلسلة غارات مستهدفا دوار بلدة كفرتبنيت، ومدخل بلدة الدوير الغربي - محلة شلبعل، ومثلث الدوير -القلعة -مستشفى الشيخ راغب حرب وبلدة عدشيت وكفرجوز قرب النبطية.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح بعدة غارات جوية، كما استهدفت بلدة رومين بغارة مماثلة، واستهدف حي الصالحية في مدينة النبطية بغارة معادية، كما استهدفت بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة بغارات مماثلة.