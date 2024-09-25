القنصلية المصرية بالرياض: حريصون  تسهيل كافة الإجراءات والخدمات المقدمة بسهولة ويسر وفي أسرع وقت في ظل الجمهورية الجديدة

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 12:20 م

جددت القنصلية المصرية في الرياض حرصها علي تسهيل كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها للمصريين بالخارج في ظل توجيهات القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي علي ضرورة الاهتمام بالمواطنين وتقديم أعلى مستوي من الخدمة بسهولة ويسر وفي أسرع وقت في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال القنصل العام لجمهورية مصر العربيه في الرياض - السفير طارق المليجي: إن القنصلية المصرية في الرياض تعمل جاهدة علي تقديم الخدمات للمصريين المقيمين في مختلف إرجاء المملكة العربية السعودية وكذلك الزائرين علي أعلي مستوي وفي أسرع وقت وبسهولة يسر تيسيرا علي المصريين بالخارج تنفيذا لتوجيهات الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج.

أوضح السفير طارق المليجي أن رعاية المصريين هي الأولوية القصوى للسياسة الخارجية المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وكذلك تقديم خدمات قنصلية سريعة وبشكل فوري.

وأشار الي أنه هناك جهدا كبيرا تبذلها وزارة الخارجية للعمل على رقمنة كل العمليات القنصلية حتى يتم إنجازها بشكل فوري وسريع، حرصا علي مصالح المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.