رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز علاقات التعاون

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية"، بحضور وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر وفرنسا، وفتح قنوات التعاون البحثي بما يخدم المجتمع ويحقق أغراض التنمية.

شهد اللقاء مناقشات حول البرامج الدراسية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية، وبوجه خاص برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة باريس ١ - السربون، كما دار النقاش حول إمكانية استحداث برامج مشتركة في العلوم الهندسية والتكنولوجية والطبية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال اللقاء، حرص جامعة القاهرة على تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الفرنسية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، وأن تعزيز التعاون الأكاديمي غاية مشتركة لابد من العمل على تحقيقها.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نتائج مشاركته في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE، والذي أقيم بمدينة تولوز بفرنسا، واجتماعه مع عدد من مسؤولي الجامعات الفرنسية والأوروبية، لعقد شراكات وإبرام اتفاقيات تعاون بشأن برامج أكاديمية مشتركة ومزدوجة.

وأكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.

ضم الوفد الفرنسي كلا من كاثرين مورين ديسايي، رئيسة مجموعة مجلس الشيوخ الفرنسية المصرية، وآنيك بيلون، عضو مجلس الشيوخ عن فيندي، وبيير كويبرز، عضو مجلس الشيوخ، وحسين بورجي، عضو مجلس الشيوخ، وآن لور سان ديزييه، مديرة مجلس الشيوخ، وهاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة المصرية، وسن الوهاب، مستشارة السفارة الفرنسية في مصر، ومن السفارة الفرنسية حضر دافيد سادوليه الملحق الثقافي وماري هوج مسؤولة التعاون مع الجامعات والملحق المساعد، مايا الرمالي، كما حضر اللقاء الدكتور ستيفان بريناه، منسق البرنامج الفرنسي بكلية الحقوق.

كما حضر اللقاء من جامعة القاهرة، كل من الدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فاطمة عاشور، الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز الحد من المخاطر سابقا، والدكتورة علياء سرايا، منسق البرنامج الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي، والدكتورة هايدي بيومي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

IMG-20240925-WA0073