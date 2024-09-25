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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمداخل والطرق الرئيسية لمهرجان الخيول

اعمال النظافة
اعمال النظافة
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تشهد المداخل والطرق الرئيسية المؤديه لمدينة بلبيس حراكاً كبيراً لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفه وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية ، وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته 28 والمُقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والذي من المقرر إنطلاقه عصر اليوم والمستمر على مدار 3 أيام.

وشدد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة أعمالها منذ الصباح الباكر لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ودهان البلدورات وجوانب الكبارى لإضفاء لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربيه بأرض الفروسيه بمدينة بلبيس.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة عمل محددة تزامناً مع إنطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس ، وذلك بوضع لوحات إسترشادية لضيوف وزائري المهرجان ، وكذلك تأمين المداخل والطرق المؤديه لأرض الفروسية والمُقام عليه المهرجان تيسيراً عليهم الوصول بسهولة ويسر.

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