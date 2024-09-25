السجن 3 سنوات مع الشغل لشخصين في التنقيب عن الآثار بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات مع الشغل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالساحل .

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحفر أسفل عقار بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

وبالفحص تبين تورطهما فى الحفر والتنقيب عن الآثار حيث قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب

وبمواجهتهما إعترفا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام ادوات وعُثر على حفرة بقطر3 ونص متر وعمق 15 متر و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.