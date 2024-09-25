ما هو السكري الكاذب وأعراضه وطرق العلاج؟

مرض السكري أحد أشهر الأمراض واكثرها انتشارا ولكن هناك نوع يعرف بالسكري الكاذب وله اعراض مزعجة ايضا فقد يؤدي لحالة من الجفاف الشديد وله عدة اعراض ومضاعفات يجب الانتباه لها ومراجعة الطبيب وعلاج تلك الأعراض.

وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن مرض السكري الكاذب وعلاجه وأسبابه وفقا لموقع dailymedicalinfo.

السكري الكاذب هو اضطراب هرموني نادر، يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن السوائل بالجسم وقد يجعلك تشعر بالعطش الشديد، كما يدفع الجسم إلى اخراج كميات كبيرة من البول، وهو ما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالجفاف وبالرغم من تشابه اعراضه مع داء السكري إلى انه يختلف عنه.

-الفرق بين داء السكري والسكري الكاذب:

يحدث داء السكري نتيجة مقاومة أو نقص هرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

بينما يؤدي الاصابة بداء السكري الكاذب إلى اختلال توازن السوائل في الجسم، وبالتالي كثرة التبول عن المعدلات الطبيعية مع زيادة الشعور بالعطش.

-اعراض داء السكري:

السكري الكاذب المركزي يعتبر السكري الكاذب المركزي، النوع الأكثر شيوعا والذي قد ينتج عن إصابة بالغدة النخامية مسببة عدم القدرة على إفراز هرمون فازوبريسين والذي يعمل على تنظيم سوائل الجسم، أو إصابة بالرأس، أو ورم، أو عملية جراحية، مما يؤثر على عملية انتاج الهرمون المضاد لإدرار البول.

السكري الكاذب الكلوي يحدث هذا النوع عندما يكون هناك خلل في الأنابيب الكلوية، مما يجعل الكلى غير قادرة على الاستجابة للهرمون المضاد لإدرار البول بشكل صحيح. كما قد ينتج السكري الكاذب الكلوي نتيجة اضطراب وراثي أو نتيجة لتناول بعض الأدوية.

سكري الحمل الكاذب وهو اضطراب نادرا ما يحدث أثناء الحمل، نتيجة تدمير الهرمون المضاد لإدرار البول بواسطة إنزيم تنتجه المشيمة لدى الأم.

-اعراض السكري الكاذب:

من أكثر الاعرض شيوعا لجميع حالات السكري الكاذب التبول المفرط، العطش الشديد، الميل إلى تناول المشروبات الباردة بشكل أكبر.

اضطراب النوم نتيجة كثرة التبول الليلي الجفاف قد تصل كمية البول المستخرج في الحالات الشديدة إلى حوالي 19 لتر يوميا وذلك في حالة شرب الكثير من السوائل، بينما يكون تبول الشخص السليم عادة ما بين 1 لتر إلى 2 لتر تقريبا في اليوم.

-مضاعفات اعراض السكري الكاذب:

في حالة الإصابة بالجفاف الشديد دون الحصول على علاج، قد يزيد صوديوم الدم مما يؤدي إلى ظهور اعراض عصبية مثل “الارتباك جفاف الجلد الدوخة والغثيان فقدان الوزن نوبات صرع الغيبوبة تلف الكلى تلف دائم في المخ وقد يؤدي إلى الوفاة”.

اعراض السكري الكاذب لدى الاطفال قد تختلف اعراض السكري الكاذب من طفل إلى اخر، ولكن تعتبر من اكثر الاعراض شيوعا صعوبة النوم البكاء دون معرفة السبب الحمى القيء الاسهال فقدان الوزن تأخر النمو تحليل السكري الكاذب توجد بعض الاختبارات والتحاليل والتي قد يلجأ الأطباء الى استخدامها من اجل تشخيص داء السكري الكاذب.

-العلاج:

علاج السكري الكاذب المركزي إذا كنت تعاني من اعراض خفيفة فقد يتطلب الامر فقط زيادة شرب السوائل يوميا.

اما إذا كان السكري الكاذب المركزي ناتج عن خلل بالغدة النخامية، فإن الامر يستلزم علاج المسبب أولا.

من أكثر أنواع العلاجات شيوعا هو استخدام العلاج بالهرمونات، حيث يتم استخدام الديسموبريسين وهو شكل اصطناعي من هورمون فاسوبريسين ويتم تناوله على هيئة حبوب، أو حقن، أو رذاذ للأنف.

علاج السكري الكاذب الكلوي في حالة السكري الكاذب الكلوي قد يوصي الطبيب باتباع نظام غذائي خفيف الملح، وذلك بهدف المساعدة على تقليل كمية البول الناتج من الكلى.

يجب شرب المزيد من السوائل وذلك للوقاية من الجفاف وإذا كانت اعراض السكري الكاذب ناتجه عن تناول بعض أنواع الأدوية فقد يساعدك الطبيب على إيقاف تناول الادوية المسببة للحالة أو ابدالها بأنواع أخرى.

علاج سكري الحمل الكاذب يتم علاج اغلب حالات سكري الحمل الكاذب بواسطة استخدام هرمون الديسموبرسين الصناعي، والذي يتم استخدامه للتحكم في البول، وإيقاف التبول اللاإرادي.