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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل معارضة إسلام بحيري على حكم حبسه لـ16 أكتوبر

اسلام بحيري
اسلام بحيري
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أجلت المحكمة المختصة جلسة معارضة إسلام بحيري على حبسه 3 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد لجلسة 16 أكتوبر

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية، قد ألقت القبض على الباحث إسلام بحيري، وذلك عقب تأييد حبسه 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة المختصة، تأييد حبس  الباحث إسلام بحيري 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

وإسلام بحيري كان متهما في 5 قضايا شيكات بمنطقة أكتوبر، وتم صدور أحكام فيها لصالح خصومه، وعمل المعارضات اللازمة فيها، وكان سيتم صرفه من النيابة العامة وإخلاء سبيله إن لم يكن متهما على ذمة قضايا أخرى، إلا أنه بالكشف عليه تم التوصل إلى صدور حكمين قضائيين في منطقتي العجوزة ومصر القديمة ضده، وتم ترحيله إليهما لعمل المعارضات فيهما.

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