يناير الأكثر هذا العام.. مواعيد نوات الإسكندرية 2024

تستقبل كل عام محافظة الإسكندرية عدة نوات خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تكشف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن جدول مواعيد نوات الإسكندرية لعام 2024 وذلك من أجل استعداد الصيادين للتعامل معها طوال العام.

وينتظر المواطنين طرح جدول نوات الإسكندرية لضبط جداولهم الخاص سواء للرحالات أو لتنظيم حياتهم اليومية سواء عند الخروج من المنزل وارتداء ملابس المناسبة لهذا الطقس، حيث تتوقف الحياة الدراسية والعملية في الإسكندرية بشكل جزئي جراء هذه النوات.

وتسبب بعضها سقوط الأمطار الشديدة والازدحام المروري في بعض المناطق الحيوية أو المرتفعات التي تتراكم بها مياه الأمطار، لذلك نعرض لكم اليوم جدول نوات الإسكندرية حسب ما أعلنت عنه الهيئة العام لميناء الإسكندرية لعام 2024.

مواعيد نوات فصل الخريف بالإسكندرية

تبدأ نوات فصل الشتاء مع نوة غسيل البلح وهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وهي النوة التي تشتهر بموسم فاكهة البلح.

أما في شهر أكتوبر فهناك نوة رياح الصليب في 20 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام.

ونوة المكنسة وهي أولى نوات شهر نوفمبر وتأتي في منتص الشهر يوم 16، أحد أشد نوات فصل الشتاء، وتستمر لمدة 4 أيام، تحمل رياح شمالية غربية شديدة.

وفي 22 نوفمبر تأتي نوة باقي المكنسة، وتستمر لمجة 4 أيام مع أمطار شديدة ورياح قوية.

ونختم عام 2024 بأولى نوات شهر ديسمبر بنوة قاسم والتي تستمر لمدة 5 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة يتأثر بها الصيادين.

ونوة الفيضة الصغير في 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

وأخيرا نوة الميلاد والتي نختم بها العام القديم ونستقبل بها عام جديد وتأتي في يوم 28 ديسمبر، وتستمر يومان ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار.

مواعيد نوات محافظة الإسكندرية لعام 2025

ونستقبل العام الجديد بنوة رأس السنة الميلادية والتي تأتي في يوم 2 يناير وتستمر لمدة 4 أيام ويصاحبها رياح غربية ممطرة، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى بداية العام الجديد.

نوة الفيضة الكبيرة في منتصف شهر يناير تحديداً يوم 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها رياح جنوبية غربية وسقوط للأمطار الغزيرة، وتتسبب في ارتفاع أمواج البحر واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

أما عن نوة الغطاس في شهر يناير وتحديدا يوم 19، وتأتي ما بين 3 إلى 5 أيام ويصاحبها رياح غربية ممطرة، ويطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى عيد الغطاس.

ونوة الكرم وهي النوة التي نختم بها شهر يناير وتأتي في يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصاحبه رياح غربية وتساقط للأمطار الشديدة.

وتبدأ أولى نوات شهر نوفمبر يوم 18 وهي نوة الشمس الصغيرة وتستمر لمدة 3 ايام غربية يصحبها سقوط أمطار غزيرة.

نوة السلوم وهي أولى بداية شهر مارس وتستمر لمدة يومين ممطرة، ويوجد نشاط للرياح يأتي من منطقة السلوم.

وثاني نوات شهر مارس نوة الحسوم في يوم 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة في بعض الأحيان.

نوة الشمس الكبيرى وتأتي في 18 مارس، وتستمر لمدة يومان ويصاحبها رياح شرقية، لا تكون ممطرة وتستطع بها الشمس.

أما عن أخر نوات فصل الشتاء وهي نوة عوة وبرد العجوزة وتأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت بعوة نظراً لأن صوت الرياح بها شديد.