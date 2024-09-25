نائب وزير الإسكان يلتقي رئيس اقتصادية قناة السويس لبحث فرص التعاون

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الربان أحمد جمال متولي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – المنطقة الجنوبية، لبحث فرص التعاون ومناقشة احتياجات الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف، ومنها مواسير حديد الدكتايل (DI)، والمطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع مسؤولو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو مصنع وشركة شين شينغ الصيني، وشركة تيدا مصر.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بشكر الربان أحمد جمال متولى، على استضافة الاجتماع بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم أكد على أهمية تشجيع الاستثمار وتشجيع تواجد الشركات والمصانع العالمية المتخصصة في مصر.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى رؤية وزارة الإسكان في تحديد الاحتياجات المطلوبة طويلة المدى لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمواكبة خطط الدولة الطموحة واحتياجات المحافظات والمدن الجديدة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن الفرص المتاحة حاليًا تعتبر فرصًا غير مسبوقة، وذلك نظرًا للاحتياجات العاجلة والمهمة لتوفير المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة ومنها: مواسير حديد الدكتايل (DI)، بغرض تحسين مستوى الخدمات وزيادة نسب التغطية، مشيرًا إلى أنه تم تقدير الاحتياجات المطلوبة من مواسير حديد الدكتايل لمدة ٥ سنوات قادمة، وذلك للمساهمة في نجاح إنشاء المصانع في مصر وتحديد حجم الاحتياجات التي تغطي إنشاء مشروعات جديدة بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد للمرافق القائمة.

وأكد الربان أحمد جمال متولى، ضرورة التكامل والتواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه الشركات والمصانع العالمية في مصر، واعتبار مصر كسوق محلية وعالمية لتغطية احتياجات شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتقدم ممثلو الشركة الصينية، بعرض تقديمي عن امكانيات المصنع الرئيسي في الصين، وخططهم الحالية للانتهاء من إنشاء المصنع في مصر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، حيث من المخطط الانتهاء من توريد كافة المعدات المطلوبة للتصنيع بنهاية شهر أكتوبر، وكذا الانتهاء من إنشاء المصنع بالكامل من أعمال التركيبات بنهاية شهر نوفمبر 2024، والبدء بالتشغيل التجريبي للمصنع من شهر ديسمبر 2024 وحتى شهر مارس 2025.

وناقش ممثلو الجهات التابعة للوزارة مسؤولي المصنع في المواصفات القياسية التي سيتم التصنيع وفقًا لها، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والأكواد المصرية في ذات الشأن، كما تمت مناقشة امكانية الحضور للوصول إلى القطع الصناعية من ذات نوع المادة الصناعية منها المواسير، حيث ساهمت في نجاح المصنع بعد مرور تلك القطع في نفس المصنع في مصر خلال الفترة القادمة، وفي النهاية الاجتماع، كما دعا مسؤولو مصنع لحضور زيارة ميدانية في فترة التشغيل التجريبية فور الانتهاء من أعمال التركيبات والإنشاء المتكامل.