عدوان جوي واسع يستهدف قضاء النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي نفذ منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا، حيث شن سلسلة غارات مستهدفا دوار بلدة كفرتبنيت، ومدخل بلدة الدوير الغربي - محلة شلبعل، ومثلث الدوير -القلعة -مستشفى الشيخ راغب حرب وبلدة عدشيت وكفرجوز قرب النبطية.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح بعدة غارات جوية، كما استهدفت بلدة رومين بغارة مماثلة، واستهدف حي الصالحية في مدينة النبطية بغارة معادية، كما استهدفت بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة بغارات مماثلة.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على أكثر من منظقة وبلدة في القطاع الغربي، و3 غارات في محيط مدينة الهرمل، ونفذ غارة على بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع الشمالي، كما شن أيضا غارة عنيفة على بلدة العباسية في قضاء صور.

وأغار الطيران الإسرائيلي على محيط منطقة نهر الليطاني، كما أغار على البرج الشمالي قرب خزان المياه.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران نفذ غارة على أطراف بلدة نحلة لجهة مدينة بعلبك، كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على البيسارية وعدلون.

من ناحيته، أعلن حزب الله اللبناني قصفه مستعمرة حتسور شمال إسرائيل بعشرات ‏الصواريخ"، كما أعلن قصف قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.