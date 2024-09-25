القبض على عنصرين إجراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شبين القناطر في القليوبية القبض على عنصرين إجراميين يقومان بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر فى شبين القناطر، وجرى ضبط المتهمان وبحوزتهما 12 فرد خرطوش، وكمية من الطلقات وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين .

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً يفيد ورود معلومات محى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص بقيام عنصريين اجراميين متمركزين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ويقومان بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر .

جرى عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، فتم على الفور تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد فوزى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان لهما معلومات جنائية يحوزون أسلحة نارية، ويقومون بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة كائنة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة قادها المقدم أمير الكومى رئيس مباحث شبين القناطر والرائد محمد مجدى والنقباء عبد الله الاسود وعبد الرحمن البيومى ومحمد مامون وتم مداهمة الورشة وضبط المتهمان وعثر بداخل الورشة على 12 فرد محلي وعدد من الطلقات و الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .