مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وموقعا أثريا جنوبي الخليل

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم /الأربعاء/، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا "طقوسا تلمودية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها للمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم، موقعا أثريا في منطقة /أبو العرقان ورابود/، جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، اقتحمت وسط حماية من قوات الاحتلال قريتي //رابود/ و/أبو العرقان/، التي أوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من التنقل لتأمين وصول المستعمرين إلى منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة "صلوات تلمودية" فيها.