حملات واسعة النطاق للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين والمتسولين بالبحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر خاصة مدينة الغردقة السياحية، تدشين حملات واسعة النطاق، بقياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمواجهة ظواهر عده وعلي رأسها، "الاشغالات والباعة الجائلين والتسول"، والتي تعد تهديدًا مباشرًا للسياحة. حيث تتزايد المخاوف من أن هذه الظواهر تؤثر سلبًا على صورة المحافظة السياحية والتأثير علي الوجهة السياحية، والمظهر العام للمحافظة.

وفي استجاب سريعة لشكري الاهالي والسياح، قام ، اللواء عمرو حنفي ، بشكل سريع بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين والسائحين إليه التي أرسلوها على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للمحافظة، بشأن انتشار المتسولين والباعة الجائلين بشكل كبير في مدينة الغردقة، وأجرى جولة مفاجأه ميدانية موسعة ليلية، بعدد من شوارع المدينة الغردقة، حيث وجه بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

أكد محافظ البحر الأحمر، أن هذه الظواهر مرفوضة وتؤثر سلباً على صورة المدينة السياحية، ووجه بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ، وترميم الانترلوك وإعادة تشغيل النافورة بممشى شيرى، وتنظيم حركة المشاة في المنطقة، كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالقوانين والحد من هذه المشكلات، لافتاً إلى أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين المرافق العامة وحل شكاوى المواطنين.

كما قام المحافظ، بزيارة السوق القديم خلف بيع المصنوعات، حيث اطلع على الحالة العامة للسوق واستمع لشكاوى المواطنين وأصحاب المحلات التجارية حول الإشغالات العشوائية وتواجد الباعة الجائلين.

خلال الجولة، توقف المحافظ أيضاً عند شارع شيراتون ، وهو أحد الشوارع الرئيسية في الغردقة، وحرص على متابعة سير الحياة اليومية في المنطقة التجارية، واستمع لشكاوى بعض المواطنين حول مشاكل الإشغالات ومخالفات المحلات، مؤكدا على أهمية الحفاظ على النظام ومنع أي تجاوزات من قبل المحلات التجارية والباعة، مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات رقابية مستمرة.

من ناحيتهم، أعرب العديد من المواطنين خلال الجولة، عن تقديرهم لاستجابة المحافظ السريعة لشكواهم، وأكد اللواء عمرو حنفي أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل سريع وفعال، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على النظام والالتزام بالقوانين وفرض هيبة الدولة.

وفي ختام جولته، أكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الجولات الميدانية ستستمر في مختلف أحياء الغردقة، بل وفي مختلف المدن، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في ضرورة تطوير الخدمات والبنية التحتية لمدينة الغردقة، بما يتماشى مع مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسكان والزوار على حد سواء.



وتعتبر ظواهر الباعة الجائلين والاشغالات والتسول، تحديًا كبيرًا يواجه محافظة البحر الأحمر، وتتطلب حلولًا شاملة وجذرية. يجب على الحكومة والجهات المعنية التعاون من أجل إيجاد بدائل اقتصادية، خاصة للباعة الجائلين، وتحسين الرقابة على المناطق السياحية، وحماية صورة المحافظة السياحية.