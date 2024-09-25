بالفيديو.. تفاصيل الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه مع بداية العام الدراسي الحالي تم البدء في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة ما بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن حملات البدء في الكشف على سائقي المدارس منذ عام 2017 وعلى مدار السنوات الماضية فإن الحملات حققت نجاحات كبيرة، موضحًا، أن نسبة التعاطي ما بين سائقي المدارس في عام 2017 تصل إلى 12%، واليوم انخفضت النسبة إلى 5.%.

وتابع، أن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية تتم بشكل مفاجئ على المدارس لقائدي السيارات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويتم إجراء التحاليل الطبية لكافة السائقين داخل المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأردف، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم إطلاق خدمة في غاية الأهمية، وهى إتاحة تلقى الشكاوى من أولياء الأمور، وذلك من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، بمجرد اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة يتم الاتصال بالخط الساخن، ويتم عمل حملة مفاجئة في اليوم التالي لمقر المدرسة وإجراء تحليل للسائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.