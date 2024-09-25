إغلاق 25 منشأة طبية لوجود مخالفات جسيمة بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إصدار إدارة العلاج الحر قرارات لنحو 25 منشأة طبية خاصة بنطاق مركز ومدينة ميت غمر بالغلق الفوري نظرًا لعدم وجود تراخيص وتكرار وجود مخالفات جسيمة.

جاء ذلك عقب استعراض وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي، حيث تضمنت شن حملة موسعة على 55 منشأة طبية خاصة بمركز ومدينة ميت غمر.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن إصدار قرار بالغلق الإداري لنحو 25 منشأة منهم 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص و15 منشأة لتعدد و جسامة المخالفات الطبية.

وفي سياق متصل كشف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 183 منشأة طبية، تشمل 71عيادة خاصة، فضلًا عن 39 مركزًا طبيًا، ومعملًا، و12 مستشفى وعيادة تخصصية، مشيرًا إلى أنه تم فحص 3 شكاوى، لافتًا إلى عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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