شركة مياه الشرب ترد على مقطع صوتي كاذب في دمياط

قال اللواء احمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، إنه لا حقيقة لما تردد حوّل تلوث مياه الشرب في دمياط، وما قيل حول عدم تناول مياه الشرب لعدة ساعات بعد أن تم تداول مقطع صوتي حول تلوث مياه الشرب، وتم تداوله عبر تطبيق الواتساب لمدة ساعة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

وأشار شاهين في تصريحات له، إلى أن مياه الشرب التي توفرها شركة مياه الشرب آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ودعت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدتهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

وكانت إدارة الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب بدمياط قد أصدرت بيان طالبت فيه بتحري الدقة قبل نقل وتداول أي معلومات تخص موضوع مياه الشرب لعدم المساعدة على نشر الأكاذيب ونشر الفوضى والبلبلة وبث الذعر بين المواطنين

ونفت الإدارة في بيانها، إنه لا حقيقة لأية رسائل صوتية أو مكتوبة تم تداولها عبر الواتساب بدون الرجوع إلى المصدر الرئيسي و صفحة الشركة الرسمية، وأنه في حالة أي طوارئ يتم نشر البيان الإعلامي على الصفحة الرسمية للشركة والصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الاتصال بالخط الساخن و يمكن الاتصال على 125 على مدار الساعة.