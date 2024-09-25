بسبب مشاهدة التليفزيون.. طالب ينهي حياته شنقا داخل منزله بالصف

أقدم طالب على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب مشادة كلامية مع شقيقه بسبب مشاهدة فيلم سينمائي على التلفزيون داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

طالب يشنق نفسه بسبب التلفزيون

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود" 17 سنة، طالب، مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه أثناء مشاهدة فيلم سينمائي على التلفزيون وقيام والده بنهرهما، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.