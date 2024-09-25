سفيرة مصر بأرمينيا تلتقي رئيس الجمعية الوطنية لبحث سبل التعاون ودعم العلاقات بين البلدين

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 11:56 ص

التقت السيدة السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية في أرمينيا، مع السيد ألين سيمونيان، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

من جانبها، أكدت سفيرة مصر بأرمينيا أن العلاقات المصرية الأرمينية شهدت ازدهارًا كبيرًا عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى أرمينيا في يناير ٢٠٢٣، حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.

كما أكد السيد ألين سيمونيان على دور الجالية الأرمينية في مصر كجسر للصداقة بين البلدين والشعبين.

وفي نهاية اللقاء وجهت السفيرة سيريناد جميل لرئيس الجمعية الوطنية في جمهورية أرمينيا على حفاوة الترحيب، وأكدت على أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين مصر وأرمينيا.

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