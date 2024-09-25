قافلة طبية بـ 3 قرى في الفيوم تفحص مئات المرضى من غير القادرين

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية قلهانه بمركز دفنو، وقرية السلام بمركز إطسا، وقرية ابو كساه بمركز ابشواي فى محافظه الفيوم، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد “عبدالوهاب” بمجهودات الجمعية في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.