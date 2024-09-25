أكاديمية البحث العلمي: 148 فريقا شارك في "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الشريك التنفيذي جمعية اتصال وشركة دلتا سكوير الرائدة في مشروعات الابتكار وريادة الأعمال بمصر والمنطقة العربية -صباح اليوم- عن أسماء الفائزين في نهائيات الدورة الثامنة من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" Egypt IoT&AI Challenge .

و شارك في فئة الشركات الناشئة 20 شركة وفاز بالمركز الأول شركة YLP وفاز بالمركز الثاني شركة ReNile وفاز بالمركز الثالث شركة AgriCan، بينما شارك في فئة مشروعات التخرج 78 مشروع تخرج وفاز بالمركز الأول فريق SDS من جامعة حلوان.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب فريق SLS من جامعة المنيا، والمركز الثالث فريق Activex من جامعة المنصورة، أما فئة طلاب مدارس المتفوقين فقد شارك بها 50 مشروع من 7 مدارس، وفاز بالمركز الأول فريق Eye Reader من محافظة البحر الأحمر، وفاز بالمركز الثاني فريق Online With u من محافظة الدقهلية، والمركز الثالث كان من نصيبTayyarly من محافظة الغربية وتم إعلان الفرق الفائزة بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، والمهندس محمود طنطاوى المدير التنفيذي لبرامج دعم مشروعات التخرج باكاديمية البحث العلمى والمهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا سكوير، والسيد أمير السنوسي، رئيس قسم المشاريع الإستراتيجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، والدكتورة نجوى السيد، مدير أول قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني شاكر، المدير التنفيذي لشركة أكوافوتون.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن الفريق الأول والثاني من مشروعات التخرج، والفريق الأول من مدارس المتفوقين، والفريق الأول من فئة الشركات الناشئة ستتأهل للمشاركة في نهائيات النسخة السادسة من "تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"Arab IoT&AI Challenge الذي سيقام على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بمدينة دبي- بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف ينعقد التحدي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومبادرة بدايتي بشراكة استراتيجية مع مؤسسة مصر الخير ومصر IEEE TEMS وبالتعاون مع الشريك المستضيف مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا إنوفيشن هب" – الجيزة .

وفي كلمته في حفل النهائيات أوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية -الذي حضر بالنيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية التي كانت في ورشة عمل مجموعة البريكس في روسيا بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور- أن التحدي يعد برنامجا قوميا سنويا يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تسهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل ، صرح المهندس طارق صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا سكوير قائلا:" إننا فخورون بالإعلان اليوم عن الفائزين في الدورة الثامنة من فعاليات تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي يعد من أوائل برامج دعم منظومة الابتكار في مصر وباكورة البرامج التنموية لترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، لاسيما أن التحدي نجح على مدار السنوات الماضية في بناء منظومة أعمال وشركاء متكاملة من شأنها الكشف عن المواهب البشرية والكوادر الفنية المبتكرة وتعزيز دورهم البناء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الرؤى الطموحة لقادة الدول في الدفع بقاطرة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في رسم ملامح المستقبل ".

وتابع :"إننا نعمل مع شركائنا ضمن خطة استراتيجية واضحة المعالم تستهدف المضي قدماً نحو دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وذلك عبر تصميم وتنفيذ باقة متنوعة من البرامج ذات المردود التنموي، ومنح الفرص للمبتكرين من مختلف الفئات المجتمعية من المساهمة في بناء مجتمعاتهم ودعم الخطط الاقتصادية القائمة على أدوات التكنولوجيا الحديثة وتسخير التطور الهائل في الاعتماد على التقنيات الرقمية لحياة أفضل ".

تجدر الإشارة إلى أن "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" نجح على مدار 8 سنوات في استقطاب أكثر من 195 شركة مصرية ناشئة وأكثر من 1000 مشروع تخرج من أكثر من 45 جامعة ، كما شهد التحدي مشاركة 960 مشروعاً من 19 مدرسة للمتفوقين في 21 محافظة ، وقد شهد مشاركة أكثر من 7020 مدرب متخصصاً لتأهيل المشاركين في مختلف مراحل التحدي على المتطلبات العلمية والمهنية للمشاركة والتأهل للمسابقات الإقليمية والدولية .