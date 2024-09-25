محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع الرشاح

أجرى المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية يرافقه اللواء مختار حسن مختار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري جولة تفقدية بشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة، لبحث إنشاء طريق بديل لطريق ترعة الإسماعيلية لربطه بطريق محور الفريق العصار بطول 2 كيلو متر بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

يأتي ذلك لتسهيل الحركه المروريه للمواطنين وذلك بحضور كل من الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف علي حي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ المهندس ياسر مرعي مدير مركز ومعلومات الشبكات الارضيه بعمل رفع مساحي للطريق مع رفع حد التنظيم للبدء في أعمال التطوير و الرصف، لتكون طريق جديد لمواطني شبرا الخيمه سيسهم في أن يكون طريق بديل لطريق ترعه الاسماعيلية بمسطرد وذلك تحت إشراف جهاز تعمير القاهره الكبرى.

جدير بالذكر أنه جرى عمل حملة إزالات خلال اليومين الماضين أسفرت عن رفع عدد (310) طـن مخلفات وتحرير محاضر مخالفة حيث تم إزالة عدد 35 إزاله فورية وإزالة 17 تندة، وعدد 35 بائع، وعدد 10 حالات غرزة شاى غير مرخصة وعدد 15 إشغال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولة محافظ القليوبية

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