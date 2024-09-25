السوبر الأفريقي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تترقب الجماهير المصرية مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والتي تقام على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياضة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وتبحث الجماهير والمشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي من أجل متابعة القمة المصرية الافريقية التي تحظى باهتمام الملايين من الجماهير المصرية والعربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل قناة إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية وسط اهتمام كبير من الجماهير المصرية والعربية والعالمية في ظل الشعبية الكبيرة للقطبين.

بعثة الزمالك تصل السعودية

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى التاسعة مساء.

قائمة الزمالك في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

موعد سفر بعثة الأهلي

تسافر بعثة الأهلى إلى السعودية اليوم الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.