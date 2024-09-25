محافظ الدقهلية يكتشف تلاعبا بوزن رغيف الخبز

اكتشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تلاعبا بوزن رعيف الخبز المدعم داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة وذلك خلال جولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه .

رافق محافظ الدقهلية العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة .

محافظ الدقهلية يكتشف تلاعب بوزن رغيف الخبز خلال جولة على المخابز:

ووجه " مرزوق " رئيس مباحث التموين بتحرير محضر نقص أوزان لصاحب أحد المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وتعيين مفتش من مديرية التموين لمراقبة المخبز يومياً للتأكد من انضباطه.

وقال " المحافظ " أقصي حد للصرف بطاقتين يحملهم شخص واحد وعدم الصرف لشخص يحمل أكثر من ذلك حتي لا يحدث تكدس أمام المخابز .

كما قال مرزوق :"اللي يلزمه العيش ينزل ياخده ، والصرف فقط للمواطنين أمام المخابز ، مشيراً إلي أن المواطن الذي يستحق رغيف الخبز المدعم من الدولة هو الذي يتحمل المشاق من أجل الحصول عليه" .

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