خبير العلاقات الدولية: مصر حذرت مبكرا من توسيع الصراع في المنطقة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر حذرت مبكرا من توسيع الصراع في المنطقة وكأن القيادة السياسية كانت تقرأ من مكتب مفتوح وسعت للعمل على سرعة وقف التطورات ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو يريد التصعيد ويستغل الصمت الدولي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعمل وفق مخطط لقضم مزيد من الأراضي والتوسع وأخذ المزيد من الأراضي العربية وهم بارعون في استثمار الحجج سواء 7 اكتوبر أو هجمات حزب الله ولكن لا توجد في الضفة الغربية، موضحا: أن إسرائيل تدعي الدفاع عن أمنها ولكنها تريد ضم المزيد من الأراضي.

كما تابع خبير العلاقات الدولية: أن الجبهة اللبنانية وحزب الله لا يريدون توسعة نظاق الصراع ولكنهم يسعون للتخفيف عما يحدث في غزة ولكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يعملون وفق توجه متطرف ويستغلون الفرص لتحقيق مزيد من الاستفادة فيما يخص مخططهم.