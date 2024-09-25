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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت المقبل.. "سويت ساوند باند" بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية

سويت ساوند باند
سويت ساوند باند
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تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي حفل فريق "سويت ساوند" بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية وقيادة عازف الفيولينة منير نصر الدين يوم السبت 28 سبتمبر في تمام الثامنة والنصف مساء بالمسرح الكبير، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. 

يتضمن الحفل مقطوعات موسيقية خفيفة ومجموعة من أشهر الأغاني الأجنبية القديمة تقدمها الفرقة.

جدير بالذكر أن فرقة سويت ساوند أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة.

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