آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2023

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حنان كامل عميدة الكلية، وتحت إشراف محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضحت حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بمختلف أقسام الكلية وبرامجها العامة والخاصة قد انتهت في وقت قياسي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، حيث تم إعلان نتائج الطلاب والطالبات المسجلين خلال هذا الفصل والبالغ عددهم 8250 طالبا وطالبة على منظومة UMS.

من جانبه أكد محمد إبراهيم حسن محمد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، أن الفصل الدراسي الصيفي يأتي فصلاً مكملاً ومتمماً للعام الدراسي الحالي لإتاحة فرص إضافية أمام الطلاب.

كلية الآداب تنجز أعمال الفصل الدراسي الصيفي

كما أثنى وكيل كلية الآداب على الجهد المبذول من قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية في إنجاز أعمال الفصل الدراسي الصيفي الذي شمل مختلف مقررات أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة credit hours system في مستوياتها الفردية والزوجية، فضلاً مقررات البرامج المميزة الثلاثة ( الدراسات البينية باللغة الإنجليزية، والدراسات العبرية والإسرائيلية، وبرنامج الدراسات التقنية الرقمية للمعلومات المكانية؛ جيوماتيكس).

وتوجه وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالشكر على الجهد الذي بذلوه في أعمال التدريس والمراقبة والكنترول مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.