الأعلى منذ مارس الماضي.. ارتفاع الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 25 سبتمبر، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالميا لأرقام تاريخية غير مسبوقة نتيجة اعلان الفيدرالي الأمريكي تحفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وكذلك زيادة التوترات السياسية في الشرق الأوسط مما زاد الطلب علي الذهب كملاذ آمن، ليسجل الذهب في السوق المحلي أعلى سعر له منذ شهر مارس الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا وإقبالا في أسواق الصاغة المصرية” حوالي

3615 جنيها للبيع، و3600 جنيها للشراء، وعن سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة وسعرا في السوق المصرية"، فسجل 4131.5 جنيه للبيع، و4114.25 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم في مصر، عند 3787.25 جنيه للبيع، و3771.5 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام عيار 18 الآن في نحو 3098.5 جنيه للبيع، و3085.75 جنيه للشراء، ارتفع سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر عند 2410 جنيهات للبيع، و2400 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 بداية اليوم في مصر لـ2065.75 جنيه للبيع، و2057.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر اليوم عند 1549.25 جنيه للبيع، و1542.75 جنيه للشراء.

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2653.52 دولار للبيع، و 2653.25 دولار للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” نحو 28.920 ألف جنيه.

وعن سعر الذهب بالدمغة والمصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعالميًا، سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستوى قياسي جديد متأثرة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وبتصريحات مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث سجلت أسعار الذهب حوالي 2662 دولارا للأوقية.