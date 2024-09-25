بالفيديو.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وتحذيرات من انخفاض درجات الحرارة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بالأجواء الخريفية بشكل كبير خلال فترة النهار وفترات الليل، حيث الاستقرار التام في الأحوال الجوية ومصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على مما يساعد على تخفيف حدة الحرارة خلال فترات النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الطقس سيظل حارًا على معظم أنحاء البلاد نهارًا، مع درجات حرارة معتدلة ليلًا، موضحة أن درجات الحرارة العظمى اليوم تصل إلى 32 درجة مئوية على القاهرة، مع انخفاض في نسب الرطوبة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وتابعت، أن الجو ليلًا سيكون معتدلًا، مع وجود نشاط في الرياح يقلل من تأثير الرطوبة، مما يجعل الأجواء لطيفة ليلًا، متوقعة أن نشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا وسريعا في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين المقبلين على أن نشهد انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اختيار نوعية ملابس مناسبة لفترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بسبب الفروق الكبيرة في درجات الحرارة صباحًا ومساءًا، مناشدة بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي تتلاشى فور سطوع الشمس، ومتابعة النشرات الجوية لكون فصل الخريف يتميز بتقلبات سريعة في الأحوال الجوية.