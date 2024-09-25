محافظ الدقهلية: لا حضور للطلاب غير الملتزمين بالزي المدرسي وقص الشعر

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، علي ضرورة التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي الموحد والشكل الجمالي للطلاب ، موجهاً لمدير المدارس بعدم السماح بدخول الطلاب الغير ملتزمين بالزي المدرسي وقص الشعر .

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من المدارس بمدينة المنصورة:

جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية اليوم، بتفقد عدد من المدارس بمدينة المنصورة للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب ، حيث تفقد مدرسة طه حسين الثانوية بنين بسندوب ، ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية .

رافق المحافظ الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية .

وأكد المحافظ علي أن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية والقضاء علي السناتر التعليمية لأن حضور الطلاب الي المدرسه يذرع في وجودانهم أهمية التعليم وعلماء مصر تخرجوا من المدارس الحكومية .

ووجه " المحافظ " بضرورة توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية و أعلامها وعلمائها ، منها دار ابن لقمان وتاريخ معركة المنصورة التي انتصر فيها شعب المنصورة علي الحملة الفرنسية بالإضافة إلي أعلام الدقهليه مثل الشيخ الشعراوي وام كلثوم وفاروق الباز ليكونوا قدوة لهم .

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