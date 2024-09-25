الإسكندرية تستعد لاستقبال أولى نوات شتاء 2024

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال أولى نوات فصل الشتاء 2024، فهذا العام تتعرض محافظة الإسكندرية على عدد من النوات الأشد خلال الشهور الأولى من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، فمع تغير المناخ الذي يتعرض له العالم تتأثر عروس البحر الأبيض المتوسط بهذا التغير والذي نراه في سرعة الرياح وسقوط الأمطار.

ومؤخراً أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استقبال 5 نوات خلال فصل الخريف والذي تشهدهم الإسكندرية كل عام، وأولهم نوة غسيل البلح خلال شهر سبتمبر الجاري، نوة الرياح الصليبية مع بداية شهر أكتوبر، لتستكمل بواقي نواتها الأشد والأعنف والتي تضرب الإسكندرية في شهر ديسمبر كل عام.

أسباب تكون النوات ونتائجها

وتعتبر النوة هي ظاهر مناخية تحدث كل عام تشهدها بعض المناطق سواء القريبة من البحار أو البعيدة عنها، وذلك من خلال عدم استقرار الأحوال الجوية، ونشاط مفرط للرياح، مما يشبب اضطرابات في مياه البحر وارتفاع الأمواج به، وتساقط الأمطار بدرجات متفاوتة حسب شدة أو ضعف الرياح.

ومن أكثر الفئات التي تتأثر بشكل كبير بهذه النوات هم الصيادين داخل البحر، حيث يرصد الكثير منهم حالة البحر والتي تسمح لهم بالخروج للصيد أو عدم التواجد داخل المياه في أوقات النوات سواء الشديدة أو الأقل حدة.

أولى نوات الموسم الشتوي بالإسكندرية

وبالفعل بدأت محافظة الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع نوات فصل الشتاء المختلفة، سواء الأقل حدة أو الأشد بينهم، فمع تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار والتي بدأ تطبيقها منذ العام الماضي على طول كورنيش البحر، وصولاً إلى إصلاح البنية التحتية لعدة ميادين والتي تشتهر بتراكم مياه الأمطار بها كل عام.

فأعلنت مؤخراً الانتهاء من 80 % من مشروعات التطوير بالمحافظة والتي كان لها صدى كبير العام الماضي، حيث لم تتأثر الإسكندرية بتراكم مياه الأمطار ولم تشهد ازدحام مروري في الأماكن حيوية بها.

مواعيد نوات فصل الخريف بالإسكندرية

تبدأ نوات فصل الشتاء مع نوة غسيل البلح وهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وهي النوة التي تشتهر بموسم فاكهة البلح، أما في شهر أكتوبر فهناك نوة رياح الصليب في 20 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام، ونوة المكنسة وهي أولى نوات شهر نوفمبر وتأتي في منتص الشهر يوم 16، أحد أشد نوات فصل الشتاء، وتستمر لمدة 4 أيام، تحمل رياح شمالية غربية شديدة، وفي 22 نوفمبر تأتي نوة باقي المكنسة، وتستمر لمدة 4 أيام مع أمطار شديدة ورياح قوية.

ونختم عام 2024 بأولى نوات شهر ديسمبر بنوة قاسم والتي تستمر لمدة 5 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة يتأثر بها الصيادين، ونوة الفيضة الصغير في 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمى الفيضة لغزارة أمطارها.

وأخيرا نوة الميلاد والتي نختم بها العام القديم ونستقبل بها عام جديد وتأتي في يوم 28 ديسمبر، وتستمر يومان ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار.