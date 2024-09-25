لافروف: روسيا تؤيد توسيع مجلس الأمن بضم الهند والبرازيل ودول إفريقية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تؤيد السعي المشروع والقانوني من جانب الهند والبرازيل وإحدى الدول الإفريقية للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي.

وأشار " لافروف " حسبما ذكر موقع روسيا اليوم / اليوم الأربعاء / إلى أن البلدان النامية ممثلة تمثيلا ناقصا في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن موقف روسيا يفترض وجود أماكن إضافية لآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف " إن الوضع في أوكرانيا وغزة يظهر مرة أخرى أن تدخل الغرب كـ"حلاّل" رئيسي للأزمات تتفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن الغرب يسعى إلى إخضاع كل الظواهر والأوضاع والصراعات في مختلف أنحاء العالم وفقا لمصالحه.

