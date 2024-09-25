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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استشهاد وإصابة 13 جنديا

البوابة نيوز
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2024 استشهاد وإصابة 13 جنديا إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.

ونعت وزارة الدفاع الإماراتية 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة، معربة عن خالص عزائها لأسرهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأصدرت الدفاع الإماراتية، بيانًا عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، جاء فيه: "تنعى وزارة الدفاع عددًا من رجالها البواسل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وأضاف البيان: "وتعلن وزارة الدفاع الإماراتية عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة".

وتابع: "وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".

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