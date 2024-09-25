وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استشهاد وإصابة 13 جنديا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2024 استشهاد وإصابة 13 جنديا إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.

ونعت وزارة الدفاع الإماراتية 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة، معربة عن خالص عزائها لأسرهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأصدرت الدفاع الإماراتية، بيانًا عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، جاء فيه: "تنعى وزارة الدفاع عددًا من رجالها البواسل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وأضاف البيان: "وتعلن وزارة الدفاع الإماراتية عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة".

وتابع: "وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".